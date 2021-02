Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta interna a fost demarata la nivelul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, dupa ce o femeie, de 88 de ani, a fost lasat in strada, in ger. Batrana a trecut duminica pe la Secția UPU, dar s-a decis externarea femeii. Șefii unitații medicale vor sa afle daca decizia cadrelor medicale a…

- Este ancheta la Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un pacient operat acolo a fost dus la terapie intensiva in secția non-COVID. Intre timp, rezultatul testului COVID a confirmat ca barbatul era, de fapt, pozitiv. Pentru a afla cum a fost posibila o astfel de neglijența, toți medicii implicați…

- Un numar de patru centre comunitare vor fi deschise pentru etapa a doua de vaccinare impotriva COVID-19, acestea urmand sa functioneze alaturi de alte patru dintre cele deja constituite pentru prima etapa la nivelul spitalelor din judet, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au deschis, astazi, un dosar de cercetare pentru un accident de munca mortal. O femeie, agent de paza, in varsta de 44 de ani, salariata a unui angajator, cu sediul in București, care are punct de lucru in județul Gorj, și-a…

- Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența din Gorj au finalizat ancheta care ii avea drept protagoniști pe o asistenta și un medic rezident, care au au fost acuzați ca ar fi intreținut relații intime in secția de Terapie Intensiva. Conducerea spitalului a catalogat informațiile primite de la o…