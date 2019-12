Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Floreasca transmite, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei operatii, ca incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata, iar cazul a fost anuntat in aceeasi zi, fiind declansata o ancheta administrativa.”In…

- Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a declansat verificari cu privire la aspectele semnalate in mass media referitoare la cazul unei paciente incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca, informeaza Politia Capitalei, scrie Agerpres.Totodata, sursa citata precizeaza ca pana…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a precizat ca vineri seara a aflat de femeia arsa de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece exista pericolul mușamalizarii cazului. Costache spune ca este surprinzatoare atitudinea chirurgilor care refuza sa coopereze cu echipa de control.„Ministerul…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a avut un schimb dur de replici cu directorul Spitalului Judetean Cluj, Petru Susca in curtea institutiei. Paralamentarul a prezentat presei rezultatele rapoartelor Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, moment in care directorul spitalului a intervenit in discutie…

- Spitalul Județean Craiova este o ”bomba biologica”, a scris deputatul USR Emanuel Ungureanu intr-o postare pe Facebook. Deputatul acuza ”jegul de nedescris” și a postat mai multe filmulețe cu ”infernul mizeriei” din spitalul de la Craiova. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Sanatații care…

- O comisie de ancheta din cadrul Ministerului Sanatatii analizeaza circumstantele producerii incidentului care a avut loc saptamana trecuta in timpul unei interventii la Spitalul ''Sfanta Maria''. In acelasi timp, familia pacientei care a suferit arsurile transmite ca nu doreste nicio incriminare pentru…

- PNL București cere Corpului de Control al Prefectului Capitalei sa faca verificari privind modul in care a fost atribuita licitația privind achiziționarea de tramvaie in București. Solicitarea vine in contextul in care Libertatea a scris ca primarul Gabriela Firea a secretizat achiziția publica de 180…

- Dupa ce concluziile din Raportul Corpului de Control al Ministerului Sanatații la Spitalul Județean din Targu Jiu au fost facute publice, un consilier județean din Gorj, Victor Banța, cere efectuarea unei anchete penale la unitatea medicala. Ministerul Sanatații a depistat o serie de nereguli grave…