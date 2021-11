Stiri pe aceeasi tema

- In data de 26 octombrie 2021 in jurul orei 12:00, polițistii din cadrul Biroului Rutier Petroșani in timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier, pe DN 66, șosea tranzit din municipiul Petroșani, au depistat in trafic, o tanara in varsta de 26 ani, din orasul Petrila,…

- În 2018, într-un articol al Radio România, Nicolae Ciuca a susținut ca nu va intra niciodata în politica. Articolul a fost semnat de Radu Dobrițoiu, fost jurnalist Radio România (care s-a angajat ulterior la MApN drept consilier al lui Ciuca). Declarațiile…

- Polițiștii au inceput o ancheta pentru vaccinari fictive la centrul de vaccinare de la Spitalul CFR din Timișoara. Conducerea spitalului a depus plangere la poliție dupa ce a descoperit mai multe certificate de vaccinare suspecte. Totul a pornit de la o sesizare din afara spitalului, iar oamenii legii…

- O femeie din Argentina risca sa fie acuzata de omor prin imprudența dupa ce și-a lovit iubitul in cap cu telefonul in repetate randuri. Roxana Adelina Lopez, in varsta de 22 de ani, ar fi aruncat dispozitivul catre Luis Guantay, in varsta de 23 de ani, pentru a se apara dupa ce acesta a lovit-o in fața.…

- Moarte suspecta intr-o familie dintr-o localitate ieseana. O fetita de doi ani a murit la 5 zile dupa ce mama a adus-o inconstienta la spital. Femeia spune ca fetița s-a inecat in cada cu apa, insa medicii au descoperit pe corpul ei urme de lovituri.

- Japonia investigheaza decesul celei de-a treia persoane vaccinate cu serul Moderna provenit din unul dintre loturile fabricate in Spania si retrase de la utilizare dupa detectarea unei contaminari, pentru a clarifica astfel daca decesul ar avea legatura cu acest vaccin anti-COVID-19, relateaza marti…

- O autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova a foc cuprinsa, marti, de un incendiu in urma caruia intreaga aparatura din dotare a fost distrusa, conducerea institutiei dispunand o ancheta interna. Potrivit datelor comunicate de purtatorul de cuvant al SAJ Prahova, George Duta, ambulanta…

- O adolescenta de 15 ani a primit un ficat nou la doar o saptamana dupa ce medicii i-au spus ca are nevoie de transplant. Familia unei tinere din Cluj a donat organele, o decizie care a schimbat viețile a cinci oameni. Este una dintre puținele astfel de intamplari de anul acesta.