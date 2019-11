Stiri pe aceeasi tema

- "Din punct de vedere epidemiologic, la intrarea delegatiei in Sectia Neonatologie s-au respectat regulile de igiena de baza si masurile prevazute in ghidul de izolare a unitatii medicale pentru vizitare nou nascutului, membrii delegatiei echipandu-se si dezinfectandu-se corespunzator. S-a efectuat…

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani sustin ca au fost respectate ‘regulile de igiena de baza si masurile prevazute in ghidul de izolare a unitatii medicale pentru vizitare nou nascutului’ in timpul vizitei efectuate, duminica, in sectia de Neonatologie de fostul…

- Printre altele, ONG-ul solicita efectuarea unui control din cauza ca „In contextul vizitei din 3.11.2019 a premierului Viorica Dancila la Spitalului Judetean Sf. Pantelimon Focsani – Sectia de neonatologie si pediatrie, am constatat ca dna ministru interimar si dna ministru a Sanatatii, Sorina Pintea…

- Tatal unui bebeluș nascut la Spitalul Județean „Sf. Pantelimon” din Focșani, spital vizitat duminica de Viorica Dancila și Sorina Pintea, spune ca mamicile au primit perne și paturi noi inainte de vizita. Dupa vizita, pernele și paturile au fost luate, potrivit Mediafax.Dancila și Pintea au…

- Premierul demis Viorica Dancila și ministrul demis al Sanatații, Sorina Pintea, au fost criticate pe rețelele de socializare dupa ce au facut poze cu nou-nascuți de la secția de neonatologie de la Spitalul Județean din Focșani. In timpul unei vizite la secțiile renovate ale Spitalului Județean Sf. Pantelimon…

- Candidata PSD la alegerile prezidentiale, premierul demis Viorica Dancila, a declarat duminica, la Focsani, dupa ce a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta, la care s-au facut mai multe investitii in modernizare si dotari in ultima perioada, ca aceste lucruri bune trebuie continuate de catre orice…

