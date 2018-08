Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta s-a autosesizat, marti, si a solicitat o ancheta la Serviciul Judetean de Ambulanta Dambovita, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare a unui apel la 112 in urma unui accident in care solicitantului i se spune sa duca singur un copil ranit la spital…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unui copil de 11 ani, care s-a accidentat și a ramas blocat intr-un gard metalic din Parcul Luceafarului Calarași. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, accidentul a avut loc pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Ferdinand catre strada Bucuresti. La intersectia cu bulevardul IC Bratianu, ambulanta, care avea in functiune semnalele acustice si luminoase,…

- Serviciul de Ambulanta Dambovita a luat primele masuri in cazul ambulantierului care a facut pana la autospeciala care transporta o gravida catre Bucuresti. Rudele l-au acuzat pe sofer de neglijenta si s-au declarat norocosi ca femeia nu era in stare grava.

- "Se va intruni de urgenta Commisia de Disciplina pentru a se stabili circumstantele in care s-a petrecut evenimentul iar in consecinta vom lua masurile ce se impun", a declarat asistent sef Necula Polixenia, de la Ambulanta Dambovita, pentru Adevarul. Din fericire, starea de sanatate a gravidei…

- A solicitat interventia medicilor de la Serviciul de Urgenta, insa dupa o ora de asteptari, ambulanta asa si nu a mai venit. I s-a intamplat unei femei din municipiul Balti, care sustine ca a fost nevoita sa-si duca nepotica de numai patru ani la spital cu un taxi.

- Un copil in varsta de noua ani din orasul Flamanzi, judetul Botosani, a ajuns in coma alcoolica la spital, dupa ce a fost gasit inconstient pe camp. Cazul a obligat autoritațile sa declanșeze mai multe anchete.

- Un copil de 7 ani a murit ieri seara dupa ce a mers la scaldat pe plaja Modern din Constanta. Din investigatiile efectuate s a stabilit ca minorul a mers la.plaja cu verisoarele, de 14 de ani, respectiv 15 ani.Din primele verificari, se pare ca minorii erau fara parinti, iar politistii incearca sa afle…