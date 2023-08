Ancheta la Sectia Exterioara Obstetrica Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta ,,Mavromati Botosani dupa decesul unei paciente gravide

Stiri pe aceeasi tema

- Se va face dreptate? ANCHETA dupa moartea Alexandrei la Maternitatea Botoșani, condusa de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila Inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani fac verificari la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, dupa decesul Alexandrei,…

- Lunile de vara sunt cele in care trebuie sa ne bucuram de vacanța și sa profitam de zilele calde. Din pacate, in aceasta perioada a anului, riscul de a dezvolta o infecție urinara crește foarte mult. Vremea calda și umeda favorizeaza dezvoltarea și inmulțirea germenilor și bacteriilor din uretra. In…

- CARAȘ-SEVERIN – Nota un carașean din Maureni, afland vestea data de Romeo Dunca: de marți, Calin Mircea Laza ia locul Alinei Stancovici. „Mi-am facut datoria, in folosul celui care ajunge pe pat de spital. Imi doresc ca acesta sa primeasca o șansa in plus și sa fie tratat onorabil!“, a spus președintele…