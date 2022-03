Anchetă la Școala ”Traian” din Craiova după ce un elev s-a aruncat de la etaj Este ancheta la Școala gimnaziala ”Traian” din Craiova, dupa ce un elev s-a aruncat vineri, 18 martie, de la etajul I al cladirii in care invața. Imediat dupa incident a ieșit la iveala faptul ca inainte de a se arunca, elevul a participat la ora de biologie și ar fi luat nota 4, pentru ca nu și-a facut referatul solicitat de profesor. Poliția a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și continua ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc incidentul. In paralel, școala deruleaza o ancheta administrativa care va fi supervizata de Inspectoratul Școlar Județean Dolj.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

