Anchetă La Repubblica: „Două doze de vaccin pentru 1.000 de dolari”. Călătorie în inima traficului de pe dark web Jurnaliștii italieni au incercat sa cumpere pe piața neagra de pe dark web doua doze de vaccin Pfizer. Ofertele sunt numeroase, așa ca dupa un sfert de ora au fost contactați de un vanzator. Tranzacția nu a fost dusa pana la capat pentru ca avea aerul unei escrocherii, scrie „La Repubblica”. Interpol și alte servicii de investigații sunt insa in alerta și se tem ca organizațiile criminale vor incerca sa fure sau sa contrafaca „aurul lichid”.Pentru a patrunde pe dark web jurnaliștii au avut nevoie de o aplicație simpla, un browser de tip TOR, și au avut astfel acces la o piața unde poți cumpara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

