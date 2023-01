Anchetă la Rafinăria Petromidia, după ce a fost găsit mort un tânăr Ancheta de amploare la rafinaria Petromidia, unde a fost gasit mort un tanar de 20 de ani. Acesta s-ar fi ranit mortal in timpul unei manevre greșite la incarcarea unei garnituri de tren, potrivit unor surse apropiate anchetei. Alerta a fost data chiar de catre colegii barbatului. Incidentul a avut loc sambata seara, puțin dupa ora 21.00. Tanarul a fost prins intre un vagon care era la incarcat si caruciorul care impingea restul garniturii de tren, potrivit Antena3. O colega l-a vazut și a sunat imediat la 112, iar, intre timp, alți colegi aflați in tura l-au transportat la dispensarul aflat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

