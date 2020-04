Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele respective au folosit adeverintele pentru a pleca din zona, in conditiile in care localnici din Patrauti au fost opriti pe aeroporturile din Cluj-Napoca si Sibiu, de unde incercau sa plece la munca in strainatate. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava,…

- Noi date despre situația epidemiologica din Dolj. Astazi, 12.04.2020, la ora 9.00, situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 1.953 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 843 de persoane se afla in carantina, 883 persoane au ieșit din carantina, iar alte 7.466 au ieșit din…

- Un batran in varsta de 79 de ani din orașul Salcea, județul Suceava, diagnosticat cu COVID-19, a plecat de la spital cu un taxi, deși medicii i-au cerut sa aștepte pentru a fi transportat la domiciliu cu o ambulanța speciala. Procurorii au deschis un dosar in acest caz.Conform unui comunicat…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara ca incepand de miercuri, 25 martie 2020, ora 12:00, toate persoanele care vin din strainatate in Romania vor ramane, dupa caz, in izolare sau carantina.

- Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, dupa ce la Spitalul Judetean nu au fost luate masurile pentru prevenirea bolilor infecto-contagioase, iar 52 de cadre medicale aui fost confirmate cu coronavirus.Potrivit…

- Starea de urgența nu inseamna ca se inchid magazine sau ca se anuleaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, insa permite autoritaților sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea și prevenirea infecției cu noul Coronavirus. Tocmai de aceea, populația trebuie sa ramana calma…

- Persoanele angajate și asigurate in sistemul de sanatate pot beneficia de concediu medical și indemnizație pentru carantina, pentru prevenirea imbolnavirilor. In aceasta perioada, va primi doar o parte din salariu. In aceste cazuri, persoana respectiva se adreseaza Direcției de Sanatate Publica pentru…

- Potrivit instrucțiunilor pentru eliberarea concediilor medicale in caz de carantina, "in scopul prevenirii imbolnavirilor, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantina". Regulile ii vizeaza pe cei asigurați medical in Romania, susține ziare.com.Conform sursei citate, mai intai,…