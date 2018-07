Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Cluj, deputatul Steluta Cataniciu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, trebuia sa se foloseasca de prevederile unui articol de lege prin care putea sa inchida dosarul in care a fost condamnat, prin plata prejudiciului. "Eu n-am inteles…

- Presedintele AMR, Andreea Ciuca, a spus ca magistratii din Cluj, care au dizolvat filiala, au facut acest lucru fara a informa conducerea, insa judecatorul a precizat ca inca sunt membri, pana la data la care consiliul director admite cererea de retragere pentru fiecare dintre ei.

- Mai mult chiar, profesoara l-a certat pe copilul agresat, informeaza TVR Cluj. Conducerea scolii nu neaga incidentul, dar sustine ca acesta s-a petrecut într-o pauza. Mama copilului spune ca desi i s-a spus ca se vor lua masuri, lucrurile nu s- au schimbat prea mult, iar copilul este în…

- Un tanar de 19 ani din Alba a fost prins conducand sub influența drogurilor iar polițiștii din Campia Turzii i-au suspendat permisul. Cateva ore mai tarziu, individul a urcat din nou la volan și a produs un grav accident de circulație, tamponand frontal un alt autovehicul. Tanarul de 19 ani este din…

- FCSB a ratat al treilea titlu consecutiv in Liga 1. Dupa ce a pierdut in fata Astrei Giurgiu si in fata Viitorului, echipa finantata de Gigi Becali a esuat si in acest sezon, intr-o campanie in care s-a luptat cu CFR Cluj. Unul dintre oamenii aratati cu degetul pentru esecul fostei si actualei vicecampioane…

- Conducerea clubului CSM Poli Iasi e in priza in aceasta perioada, fiind in fata celei mai importante afaceri din ultimii ani. Kamer Qaka este cel mai pretios fotbalist din Copou, iar albanezul va fi nevoit sa gestioneze, luni seara, o situatie delicata. Mijlocasul va evolua impotriva…