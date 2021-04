Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei anunta ca a demarat o ancheta interna in urma informatiilor referitoare la un politist care s-a dus la pensat in timpul programului de lucru. "La data de 23 ianuarie a.c., un polițist de la Secția 23 Poliție a facut demersuri pentru a se programa la un salon de cosmetica,…

