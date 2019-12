Stiri pe aceeasi tema

- Un responsabil american a declarat joi, sub rezerva anonimatului, ca secretarul american al Apararii Mark Esper intentioneaza sa trimita intre 5.000 si 7.000 de soldati suplimentari in Orientul Mijlociu pentru a contracara Iranul, relateaza AFP. Acest oficial nu a precizat unde ar putea…

- Amazon Inc a intentat vineri o actiune in instanta in Statelor Unite prin care contesta decizia Departamentului Apararii din SUA din octombrie de a atribui un contract de cloud computing in valoare de pana la 10 miliarde de dolari rivalului Microsoft Corp, transmite Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Zidul de la granița cu Mexicul, aproape sa bage din nou SUA in ”shutdown”. Trump promulga un buget de compromis Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”),…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Aflat la bordul unei aeronave militare americane, in drum spre Orientul Mijlociu, Esper a precizat ca trupele americane au si misiunea "de a contribui la apararea Irakului". "Retragerea SUA din nord-estul Siriei continua rapid (...) vorbim de saptamani, nu de zile", le-a declarat el reporterilor.Un…

- Statele Unite sunt pregatite sa evacueze aproximativ 1.000 de militari din nordul Siriei, a spus seful Pentagonului, Mark Esper. Un oficial american a declarat ca situatia din nord-estul Siriei se deterioreaza rapid si a confirmat ca fortele proturce intre care se numara si extremisti au avansat pe…

- SUA vor trimite 200 de militari si rachete Patriot in Arabia Saudita, "in urma recentelor atacuri" atribuite de Washington Teheranului, a anuntat joi Pentagonul, citat de Agerpres. "Aceasta desfasurare va intari apararea aeriana si antiracheta a regatului pentru infrastructurile militare si civile cruciale"…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…