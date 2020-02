Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut de la Penitenciarul Focșani a murit dupa ce a fost implicat intr-un conflict cu un coleg de celula. Ancheta a fost preluata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, potrivit Mediafax.Din primele informații se pare ca in interiorul spațiului de detenție a avut loc…

- Politistii brasoveni s-au autosesizat si efectueaza verificari privind un posibil incident petrecut la o scoala din municipiul Brasov, dupa ce mai multi copii ar fi ajuns la medic pentru ca au stat in apropierea unei lampi cu ultraviolete, lasata in clasa. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov…

- Un pistol, calibrul 9 mm, si o arma de tir sportiv cu aer comprimat, ambele detinute fara autorizatie, au fost descoperite de politistii galateni cu ocazia controlului unui autoturism si a unei perchezitii domiciliare, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ)…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari in legatura cu savarsirea infractiunii de distrugere, dupa ce persoane necunoscute au acoperit cu vopsea partea in limba maghiara a indicatoarelor rutiere aflate la intrarea in municipiul Gheorgheni si in…

- Politistii din Targu Carbunesti efectueaza cercetari pentru profanare de morminte dupa ce un barbat din comuna Saulesti a sesizat faptul ca monumentul funerar unde a fost inhumat fiul sau a fost deschis, a informat, marti seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj,…

- Avand in vedere numarul mare de accidente din ultima perioada, Inspectoratul de Politie Judetean Brasov face o „recapitulare” a lectiilor de condus si evitat capcanele vremii Traficul in perioada de iarna este mult mai dificil decat in restul anului. In aceasta perioada avem parte…

- Politistii efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa dupa ce un detinut a decedat din cauza unor afectiuni medicale, la Penitenciarul Targu Jiu, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea a demarat o ancheta dupa ce un profesor de la Colegiul National ‘Emil Botta’ din Adjud a reclamat la politie ca imaginea sa a fost folosita pentru trucarea mai multor poze indecente, care apoi au fost distribuite pe retelele de socializare. ‘La nivelul…