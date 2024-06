Anchetă la o secție din Brăila. O femeie, care figura ca decedată, a votat azi A fost deschisa o ancheta la Braila, dupa ce o femeie, care figura ca decedata, a votat azi. Din primele informații, femeia de 68 de ani s-a prezentat la secția de vot cu un buletin ce aparținea unei persoane trecute in neființa. Femeie decedata, prezenta la vot O femeie de 68 de ani, din Braila, […] The post Ancheta la o secție din Braila. O femeie, care figura ca decedata, a votat azi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Politia orasului Insuratei, judetul Braila, a deschis un dosar penal pentru frauda la vot dupa ce o femeie de 68 de ani, care figura in baza de date ca fiind decedata, a votat la o sectie din oras.Potrivit IPJ Braila, politistii din cadrul Politiei orasului Insuratei s-au sesizat din oficiu cu privire…

