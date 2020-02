Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Prahova a fost filmata in timp ce le adresa cuvinte grele elevilor din clasa a VII-a de la o scoala din comuna Ceptura. Femeia se pare ca a fost provocata de unii dintre baieti care i-ar fi ardresat la randul lor cuvinte obscene.

- Destituire bomba! Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, a fost dat afara din Politie. De altfel, spune ministru, se vor lua masuri si impotriva celorlalti politisti care au fost implicati in acest caz.

- O batrana, in varsta de 70 de ani, a fost lasata, pe un scaun, in camera de garda a Spitalului de Urgența Constanța, nu mai puțin de 16 ore. Aceasta a murit, inainte ca medicii sa faca ceva. Colegiul Medicilor și DSP Constanța au anunțat ca vor declanșa un control amanunțit."Am luat legatura cu apartinatorul…

- Oamenii legii au inceput deja sa stea de vorba cu parinții celor 20 de copii, care susțin ca directoarea școlii incearca sa mușamalizeze cazul. Parintele unui copil de la școala din Bragadiru povestește ca elevul avea stari de amețeala și de voma.”S-a dus cineva sa ia copilul și avea stari de amețeala,…

- O invatatoare de la o scoala din Bragadiru, jud. Ilfov, i-a scos pe elevii unei clase afara din cladire si a alertat apoi si parintii pentru ca au inceput sa o usture ochii in timpul orelor de curs, transmite Mediafax. Educatoarea trebuie acum sa dea explicatii Inspectoratului pentru gestul ei. Aceasta…

- Parinții celor patru copii care și-au pierdut viața in incendiul devastator produs in noaptea de miercuri pe joi pe strada Memorandului din Timișoara se aflau in vizorul celor de la DGASPC Timiș inca de anul trecut, fiind banuiți de neglijarea copiilor. Totuși, rapoartele indicau ca ”totul este in regula”,…

- Elevi, parinți, cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuța“ Focșani și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție au participat, ieri, la activitațile din cadrul Proiectului Educațional „Copiii in siguranța“. Acest proiect se deruleaza la nivel local in acest an școlar,…

- Primarul comunei Scoarta, Ion Stamatoiu, spune ca in acest an au fost platiti 30.000 de lei pentru aprovizionarea cu lemne a celor trei scoli din comuna - doua gimnaziale si una generala. Acum, insa, a descoperit ca nu are cine sa le taie, sustinand ca parintii "nu mai sunt dispusi sa sara in ajutor",…