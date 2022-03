Stiri pe aceeasi tema

- In spatele invaziei Rusiei in Ucraina sta suferinta a milioane de ucraineni, multi dintre ei, copii. Potrivit UNICEF, razboiul reprezinta o amenintare pentru viata si siguranta a 7,5 milioane de copii din tara vecina.

- Un copil de 10 ani din Sfantu Gheorghe a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost mușcat de caini periculoși, in timp ce se intorcea de la școala. Cand a fost gasit, copilul abia mai respira.

- Ancheta la o școala din Turda, unde un profesor de Matematica l-ar fi lovit pe un elev cu pumnii și picioarele in timpul orei. Cadrul didactic este anchetat disciplinar de conducerea școlii. Și risca sa fie dat afara, daca va fi gasit vinovat.

- Numar record de apeluri de urgența la 112, anul trecut, cele mai multe in Bucuresti, Cluj si Timis. In total, au fost peste 6 milioane de apeluri, iar mai mult de jumatate au fost redirectionate la Ambulanta.

- Moarte suspecta a unui copil de 6 ani in localitatea Bradeni din Sibiu. Baiatul a fost gasit mort in pat. Polițiștii și procurorii au inceput o ancheta, iar tatal a fost audiat, pentru ca exista suspiciuni ca acesta și-ar fi agresat copilul in trecut.

- Tragedia prin care trece o familie scoate din nou la iveala traumele suferite de elevi dar și lipsa psihologilor școlari din invațamantul romanesc. La Navodari, un baiat de 15 ani și-a pus capat zilelor, suparat ca, in ultima perioada, luase note mici.

- Inregistrari socante la o scoala din Arges. Un profesor de informatica este acuzat de parinții unei fetițe de clasa a VI-a ca are un comportament abuziv. Acesta le-ar vorbi urat copiilor și chiar i-ar fi amenințat cu violenta fizica.