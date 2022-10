Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un televizor s-a desprins de pe un perete al unei sali de sport din cadrul unei scoli din Petrosani si s-a prabusit peste doua eleve. Fetele au fost duse de urgenta la spital. Incidentul a avut loc, miercuri, in jurul orei…

- Un profesor de religie le-a spus elevelor sale ca femeile „merita sa fie violate daca se imbraca indecent”. Fetele s-au plans pe rețelele sociale, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu.Politistii s-au sesizat din oficiu, miercuri, 12 octombrie, dupa ce eleve unui liceu din municipiul Arad s-au plans…

- Un profesor de religie din Arad le-ar fi spus la ore elevelor ca femeile "merita sa fie violate daca se imbraca indecent". Fetele s-au plans pe rețelele sociale, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu.

- Un barbat din județul Olt s-a aruncat in raul Olt, in apropiere de Slatina, pentru a scapa de controlul polițiștilor. El a fost scos teafar din apa cu ajutorul pompierilor. Intamplarea s-a petrecut luni, la intrarea in municipiul Slatina, din județul Olt. Polițiștii l-au oprit pe șoferul unui autoturism…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) monitorizeaza o epidemie misterioasa de pneumonie care a ucis trei persoane. Potrivit Organizației Panamericane a Sanatații (OPS), au fost inregistrate 10 cazuri legate de o clinica privata din Argentina. Clinica este situata in San Miguel de Tucuman, un oraș din…

- Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal in care ancheteaza, printre altele, fapte legate de consumul de alcool și pilotarea unui avion fara documente de certificare, in urma accidentul aviatic care a avut loc sambata la Letca Noua, in judetul Giurgiu, soldat cu doi morti. “Un avion…

- Peste 370.000 de hectare de culturi din 33 de județe din Romania sunt afectate de seceta, a anunțat, miercuri, Ministerul Agriculturii. Potrivit ministerului, au fost intocmite procese-verbale de constatare a pagubelor pentru o suprafața totala afectata de seceta de 372.050 hectare. Sunt afectate culturi…

- Politistii fac, marti dimineata, 11 perchezitii, in municipiul Sebes, la persoane banuite de furt calificat si tainuire. Ancheta vizeaza 4 persoane care ar fi sustras, in principal, componente auto si 3 persoane care ar fi tainuit faptele lor. Potrivit Poliției Romane, din cercetari a reiesit ca, in…