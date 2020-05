Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA… Clanurile de etnie rroma din Murgeni sunt in doliu. A incetat din viata, la Clinica de Boli Infectioase, femeia de 20 de ani din Murgeni, care s-a prezentat la SJU Vaslui pentru o operatie de furuncul, facuta in Anglia, dar a fost depistata pozitiv la testul pentru coronavirus. A fost retrimisa…

- Un bebelus in varsta de 16 zile din Filipine a depasit boala Covid-19, fiind cel mai tanar pacient din intreaga lume care s-a recuperat de aceasta boala, a informat joi Ministerul filipinez al Sanatatii, relateaza Agerpres .

- Un bebelus in varsta de 16 zile din Filipine a depasit boala COVID-19, fiind cel mai tanar pacient din intreaga lume care s-a recuperat de aceasta boala, a informat joi Ministerul filipinez al Sanatatii.

- Un barbat de 63 de ani este a 10-a victima care se stinge la un spital din Cluj-Napoca, fiind internat de la începutul lunii aprilie cu mai multe probleme de sanatate asociate coronavirusului. Conform raportarilor venite din.partea Institutului National de Sanatate Publica (INSP), decesul…

- Un barbat din Gorj, diagnosticat cu COVID-19 si decedat pe 7 aprilie 2020, a fost raportat oficial de doua ori printre romanii decedati in pandemie. Grupul de Comunicare Strategica anunta ca victima cu numarul 495 in Romania era de fapt o femeie de 37 de ani din Mures."Deces 495: Femeie, 37…

- Cartierul Unirii din Targu Mures a intrat in ancheta epidemiologica, dupa ce un barbat care nu se afla in evidente a decedat, marți, in urma infectiei cu coronavirus, iar in zona a mai fost confirmat un alt caz de infectare cu COVID-19. Institutia Prefectului - Judetul Mures a precizat ca in cazul barbatului…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures si efective marite de politisti, jandarmi, politisti locali si militari monitorizeaza atent cartierul Unirii din Targu Mures, dupa ce, in urma cu o zi, un barbat care nu se afla in evidente a decedat in urma infectiei cu coronavirus, potrivit Agerpres.Ancheta…

- Au fost inregistrate altre 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), astfel numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase…