- Modelul tipizat al documentelor necesare angajatorilor pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic reglementat de Ordonanța de Urgența nr.36/2022 privind stabilirea unor masuri de protecție sociala a salariaților in contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite asupra Rusiei nu sunt "permanente" si pot fi reduse in cazul in care Administratia Vladimir Putin schimba directia in conflictul militar din Ucraina, afirma un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei Joseph Bide

- Autoritațile americane trebuie sa iși demonstreze angajamentul fața de rezolvarea crizei din Ucraina prin ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sanctiunile financiare impuse Rusiei ameninta sa dilueze dominatia dolarului american si ar putea avea ca rezultat un sistem monetar international mai fragmentat, a avertizat Gita Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar International (FMI), intr-un interviu acordat publicatiei…

- Londra considera ca Rusia nu are in prezent intenții serioase sa negocieze pacea in Ucraina și de aceea este necesara inasprirea sancțiunilor și trimiterea de mai multe arme in Ucraina, a declarat ministrul britanic de externe, Liz Truss, intr-un interviu acordat „Sunday Telegraph”.

- Grupul bancar olandez ING a furnizat vineri o actualizare a informatiilor privind expunerea sa la Rusia si Ucraina, spunand ca imprumuturi de aproximativ 700 milioane de euro (771 milioane de dolari) "sunt afectate de noile sanctiuni impuse de UE si SUA entitatilor si persoanelor fizice din Rusia",…

- Vladimir Putin a declarat, sambata, ca decizia de a interveni militar in Ucraina a fost foarte ”dificila”. Referindu-se la sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, Putin a spus ca acestea sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. El a aparat invazia Rusiei in Ucraina, afirmand ca Moscova trebuie…

- Ungaria accepta sanctiunile economice ale UE impotriva Rusiei și condamna razboiul din Ucraina, spune premierul Viktor Orban. Insa autoritațile de la Budapesta nu au permis tranzitarea pe teritoriul țarii de armament, scrie Reuters.