- Un incident violent s-a petrecut duminica seara, la internatul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz din Cluj-Napoca. Dupa cum reiese din imaginile suprinse de unul din copiii cazati la internat, o pedagoga a batut o eleva, apoi a amenintat-o cu moartea.

