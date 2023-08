Anchetă la IPJ Dâmbovița, după ce fiica victimelor de la Crevedia susține că a fost agresată de polițiști IPJ Dambovița face verificari dupa ce fiica soților care au murit in explozia de la Crevedia a susținut ca a fost agresata de polițiști. Reprezentanții IPJ Dambovița anunța ca celor doi li s-a permis sa intre in gospadaria soților decedați pentru a lua documente și a hrani animalele din curte. Ei au fost insoțiți de […] The post Ancheta la IPJ Dambovița, dupa ce fiica victimelor de la Crevedia susține ca a fost agresata de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie au fost insotiti de un politist la un imobil din zona unde au avut loc exploziile de la Crevedia, iar barbatul ar fi folosit in mod nepermis telefonul mobil in zona in care au loc cercetari, devenind recalcitrant atunci cand i s-a atras atentia, informeaza, miercuri, Inspectoratul…

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat…

- Primarul comunei Crevedia (Dambovița), Florin Petre, a fost condamnat, in 2016, pentru ca ar fi tainuit un furt. Edilul a primit doar 1 an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei și supraveghere, pentru ca, arata judecatorul in motivarea deciziei sale, și-a recunoscut fapta. La acea data, edilul…

- Centrul Infotrafic anunța luni dimineata ca circulatia rutiera este in continuare oprita pe ambele sensuri ale DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, unde sambata au avut loc exploziile devastatoare la statia de GPL. Masurile rutiere au fost luate pentru efectuarea de catre anchetatori a…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

- O fetita de 3 ani a fost salvata de politisti, miercuri dimineata, dupa ce a cazut in raul Dambovita. Și mama copilei a fost scoasa teafara din apa, dupa ce aceasta a sarit sa-și salveze fetița. ”La data de 12 iulie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…