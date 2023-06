Stiri pe aceeasi tema

- Federația „Solidaritatea Sanitara” picheteaza, maine, in intervalul orar 12.00-12.30, unitațile sanitare, fara intreruperea lucrului. Este un semnal de avertizare prealabila a guvernanților privind riscul declanșarii grevei generale. Este un protest adresat politicienilor care tocmai vor fi (re)instalați…

- Greva japoneza miercuri, 7 iunie, in mai multe spitale din țara, iar din 15 iunie, sindicatele din Sanatate amenința cu greva de avertisment, urmata de proteste masive. Angajații din domeniu cer majorarea salariilor. De miercuri, 7 iunie, vom avea, posibil, greve suprapuse – cea a cadrelor didactice…

- Sindicalistii din Ministerul Finantelor si institutiile subordonate solicita o grila de salarizare distincta in cadrul noii legi a salarizarii bugetarilor. Practic, acesti angajati cer marire de salarii, dar sub forma de bonusuri. Pozitie noua pentru finantisti in legea salarizarii SindFISC a inaintat…

- Politistii de penitenciare anunta greva japoneza, marti, urmata de ”blocarea” activitatii in inchisori prin ”exces de zel”. Politistii de penitenciare vor fi marti in greva japoneza, iar miercuri vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2 – 4 ore, dupa care vor bloca puscariile prin „exces…

- Angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta, joi, sediile instituțiilor nemulțumiți de salarizare și condițiile de munca. Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte al PSD Arad arata ca obiectivele esențiale ale guvernului condus de PSD sunt guvernare mai eficienta decat pana acum, investiții mai consistente, viața mai buna și caștiguri mai mari pentru romani. Aceasta este chintesența viziunii PSD pentru perioada urmatoare, care…

- Proteste la cariera Tismana din CEO. Minerii de la Cariera Miniera Tismana, din Complexul Energetic Oltenia (CEO) au protestat in aceasta dimineața. Angajații unitații miniere s-au strans in sala de apel. Acestia au cerut lamuriri legat de Planul de inchidere a carierelor miniere. Compania energetica…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a transmis, miercuri, ca in cazul angajatilor din Sanatate se poate discuta doar despre cresterea veniturilor salariale, sub nicio forma nefiind acceptata o scadere a veniturilor. Sindicalistii au facut aceste precvizari in contextul discutiilor despre reducerile bugetare…