Un mesaj prin sistemul Ro- Alert, trimis locuitorilor din Brașov, prin care era semnalata prezenta unui urs pe o strada din oras, a dus la declanșarea unei anchete. Și asta din cauza modul de adresare neobișnuit, mesajul incepand cu "Ursul, baaa!". „Ursul baaa! Atentie, a fost semnalata prezenta unui urs pe strada Stejarisului. Animalul este […]