- O femeie din Arad si-a pierdut viata dupa ce a fost tarata de tramvai mai multi metri la coborarea din vagon, usile inchizandu-se cand victima incerca sa coboare caruciorul in care se afla fata ei cu handicap, conform Agerpres.Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat…

- O femeie in varsta de 27 de ani și trei copii au fost raniți, vineri, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in orașul Ineu, județul Arad. Pentru preluarea victimelor, a fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD. Potrivit ISU Arad, accidentul a avut loc in jurul orei 16:30. Pompierii militari…

- O femeie din Galați a murit, in urma cu puțin timp, dupa ce mașina ei a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta era mama unei fetițe de 14 ani, care se afla in aceeași mașina cu ea in momentul tragediei.