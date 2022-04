Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) este gata sa trimita echipe de anchetatori in Ucraina pentru a ajuta la colectarea de probe asupra crimelor de razboi de care sunt acuzate forțele ruse in regiunea Kiev, a anunțat luni președinta Comisiei Europene. „Autorii acestor crime odioase nu trebuie sa ramana nepedepsiți.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele…

- Uniunea Europeana va finanta achizitionarea si livrarea de arme si alte echipamente catre Ucraina, care se confrunta la ora actuala cu o invazie din partea Rusiei, a anuntat duminica, 27 februarie, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precizand ca aceasta este o premiera pentru UE, transmite…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

- Uniunea Europeana vrea sa ajute Kievul cu un pachet financiar de 1,2 miliarde de euro. Motivul este acela de a atenua efectele conflictului cu Rusia. Aceasta din urma a adunat aproximativ 100.000 de soldați la granița cu Ucraina. Anunțul a fost facut luni de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…