- Politistii si procurorii din Bucuresti au deschis, sambata, o ancheta, dupa ce o femeie a fost gasita inconstienta intr-un imobil din Sectorul 1. Se pare ca e vorba de un bloc din Piața Romana. Femeia nu a putut fi salvata, fiind declarat decesul. ”Astazi, in jurul 17.00, prin apel 112, Directia…

- Un accident grav s-a produs, astazi, in jurul orei 13.40, pe strada Laminorului din București.Din primele informații, in accident a fost implicata o autospeciala de la Secția 5 de Poliție și doi pietoni.Potrivit Realitatea PLUS, mașina de poliție ar fi avut pornite semnalele acustice, insa nu se știe…

- Joi, in jurul orei 13.30, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la un accident rutier in care a fost implicata o autospeciala de poliție, pe raza sectorului 1, anunța Poliția Capitalei. Agentul de poliție, aflat la volan, polițist incadrat in anul…

- Mașina de serviciu a șefei Brigazii Rutiere București a fost fotografiata in timp de era parcata pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Autoturismul a fost lasat vizavi de sediul instituției, iar surse din Poliție au dezvaluit, pentru SPYNEWS.RO, ca automobilul este parcat, de obicei, pe locul…

- Detalii din cea mai ampla acțiune derulata vreodata de Direcția Generala Anticorupție la Poliția Rutiera. ”Bani mulți, dar și mancare, ca mita”, a explicat unul dintre investigatori, pentru Libertatea.24 de polițiști de la Brigada Rutiera a Capitalei sunt vizați de o ancheta care a devenit publica joi…

- Politia a deschis o ancheta dupa ce gardul resedintei din Aleea Alexandru a lui Gigi Becali a fost vandalizat de fanii numultumiti de plecarea antrenorului Edward Iordanescu. sursa: digisport.ro Politia a deschis o ancheta pentru distrugere si amenintare. „La data de 15 noiembrie a.c., in jurul orei…

- Un barbat de 65 de ani a ajuns la spital in urma unui accident produs marți, 2 noiembrie, pe o strada din București.”In jurul orei 14:40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Vacarești.Conducatorul unei autospeciale de poliție care se deplasa…

- Dupa ce SPYNEWS a publicat filmul in care patru indivizi apareau inarmați cu sabii și topoare, amenințand o familie din Ciorogarla, poliția i-a saltat pe „bombardieri” și a intocmit trei dosare penale: unul pentru agresiunea asupra unui minor, altul pentru port ilegal de arma alba și tulburarea liniștii…