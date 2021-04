Anchetă internă la Poliția Capitalei. Un polițist nu a intervenit la o urgență pentru că era la pensat O ancheta interna a fost declanșata la Poliției Capitalei, dupa ce un agent a fost prins la pensat in timpul serviciului. El se programase la un salon de cosmetica, aflat pe raza altei secții, chiar in timpul unei misiuni. Polițistul de la Secția 23 a fost gasit la salon atunci cand a aparut o urgența, […] The post Ancheta interna la Poliția Capitalei. Un polițist nu a intervenit la o urgența pentru ca era la pensat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

