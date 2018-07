Stiri pe aceeasi tema

- Gest teribilist al unui barbat din Teleorman, chiar in masina politiei! Tanarul a urcat la volanul autospecialei, cu un pahar de bere in mana, si apoi a imortalizat momentul. Ba chiar s-a laudat cu gestul lui pe Facebook

- O autospeciala a Politiei a luat foc in trafic Totul s a intamplat in Roman. Povestea a ajuns cunoscuta dupa ce reprezentantii Sindicatului Europol Neamt au postat pe Facebook un scurt mesaj:"Nici daca o sa moara un politist, Doamne fereste, n o sa fie tras la raspundere vreun sef criminal Cate sesizari…

- O imagine de la inundatiile din Teleorman a devenit virala pe Facebook: doi barbati din localitatea Tiganesti stau pe o banca in timp ce pompierii lucreaza. Despre fotografie a scris postari si politistul Marian Godina.

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte scrie: „Un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta si inteligenta in Orientul Apropiat, in relatiile cu Israelul si cu tarile arabe. Cu siguranta, Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui.…