Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta intr-o localitate din Hunedoara, unde un barbat a gasit cadavrul unui urs in curtea cabanei sale, scrie Ziarul Hunedoreanului. Autoritatile urmeaza sa stabileasca exact cauza mortii animalului. Descoperirea a fost facuta, duminica, de proprietarul unei cabane din localitatea Vetel judetul Hunedoara.…

- Un barbat a apelat numarul de urgente 112 pentru a anunta ca in curtea cabanei sale din localitatea Vetel, judetul Hunedoara, a gasit un urs mort. Politistii, inspectori veterinari si ai AJVPS s-au deplasat acolo, urmand sa stabileasca exact care au fost cauzele mortii animalului, news.ro. "In…

- CARANSEBEȘ – Un timișean de 34 de ani a fost reținut sambata, pentru ca i-ar fi furat portofelul unui calator din trenul Caransebeș-Timișoara Nord, dupa care l-ar fi lovit cu pumnul in fața! Șeful de tren anunțase Poliția despre incident și „imediat dupa sesizare, polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- Duminica seara, polițiștii Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu cei ai orașului Chișineu-Criș, cu sprijinul luptatorilor SAS (Serviciul pentru Acțiuni Speciale), au intrerupt o petrecere privata, a transmis glsa.ro. Nunta a fost organizata intr-un local de pe raza localitații Șimand, fiind identificate…

- Politistii din Orastie au amendat 91 de persoane care participau, duminica, la o nunta organizata la un local din comuna Beriu, valoarea sanctiunilor aplicate ridicandu-se la 44.750 lei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. The post Nunta cu peste 100 de participanți, intrerupta…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, vineri seara, in curtea unui imobil din Suciu de Sus, judetul Maramures, iar politistii au deschis o ancheta. Articolul Ancheta in Maramureș. Cadavrul unui barbat, gasit in curtea unui imobil apare prima data in Someșeanul.ro .

- Barbat de 40 de ani, reținut de polițiștii din Zlatna. A sustras bani și bunuri de la persoana care l-a gazduit cand nu avea unde sa locuiasca Un barbat din Hunedoara a fost reținut de polițiștii din Zlatna, fiind cercetat pentru furt. Acesta ar fi sustras o suma de bani și mai multe bunuri de la o…

- Trei masini au fost implicate astazi intr-un accident rutier grav, pe Drumul National 7, la intersectia cu soseaua Deva – Hunedoara, in zona localitații Santuhalm. „Echipele de salvare si interventie ale Detasamentului Deva, deplasate de urgenta la locul accidentului, au gasit in mijloacele de transport…