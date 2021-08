Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte probabil sa vedem ce taxe și impozite a platit Donald Trump în urma unei hotarâri de vineri a Departamentului de Justiție care spunea ca documentele trebuie predate Congresului. Ceea ce înseamna ca, dupa șase ani sau scuze, întârzieri și obstrucții, unele dintre…

- O delegatie de reprezentanti ai administratiei americane a ajuns duminica in Haiti, raspunzand cererii de asistenta a autoritatilor haitiene in ancheta asupra asasinarii presedintelui Jovenel Moise, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP. Reprezentanti ai ministerelor justitiei si securitatii…

- Procuratura din Manhattan i-a informat pe avocatii lui Donald Trump ca intentioneaza sa lanseze o ancheta penala impotriva Trump Organization, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza Reuters.

- Administrația Biden a precizat ca interceptarile au avut loc in 2017. Anunțul vine dupa o serie de dezvaluiri legate de faptul ca fosta Administrație Trump a obținut datele privind comunicațiile reporterilor - jurnaliști la cotidianul The Washington Post și CNN - fiind vorba despre telefoane sau e-mailuri.Dezvaluirile…

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, este convins ca se va intoarce la Casa Alba in calitate de șef de stat pana in august. Informația a fost dezvaluita de reporterul New York Times, Maggie Haberman, care a scris acest lucru pe Twitter. Haberman, care a fost autorul unor știri…

- Președintele american Joe Biden s-a declarat dispus sa aiba o întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un în anumite condiții, schimbându-și poziția exprimata în luna martie vizavi de acest subiect, relateaza agenția Reuters citata de News.ro.Biden si omologul…

- Trump Organization, conglomeratul de companii care apartine familiei fostului presedinte american Donald Trump, este vizat de o ancheta penala, a anuntat marti procuroarea statului New York, Letitia James, potrivit www.newsweek.com . “Am informat Trump Organization ca ancheta noastra asupra acestei…

- Secretarul de stat Antony Blinken a discutat despre violentele din Israel, Cisiordania si Fasia Gaza in convorbiri telefonice cu ministrii de externe din Qatar, Egipt si Arabia Saudita, conform unor informari ale Departamentului de Stat american, transmite Reuters. Impreuna cu seicul qatarez Mohammed…