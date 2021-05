Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mașina ce aparține Ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa a fost gasita grasime de bursuc, care era pusa intr-un sac diplomatic sigilat. Totul s-a intamplat pe 22 aprilie. Premierul moldovean interimar, Aureliu Ciocoi a anunțat ca acest caz este cercetat de organele de drept, deoarece…

- Untura de bursuc transportata in sacul cu poșta diplomatica de la Moscova la Chișinau. Descoperirea a fost facuta la sfarșitul lunii aprilie de catre ofițerii serviciului secret SIS, in urma unui control la frontiera, in microbuzul ambasadei Republicii Moldova de la Moscova.

- Un nou scandal diplomatic la Chișinau. Dupa ce la sfarșitul anului trecut intr-o mașina diplomatica au fost gasite anabolizante, la sfarșitul lunii aprilie de la Moscova la Chișinau, intr-un sac diplomatic a fost gasit grasime de bursuc. Informația a fost confirmata aseara de premierul Aureliu Ciocoi.…

- Ambasada R. Moldova la Moscova continua sa transporte lucruri interzise dinspre R. Moldova și spre R. Moldova, dupa ce fostul ambasador, Andrei Neguța, a fost pus sub invinuire pentru complicitate la contrabanda cu anabolizante. azul acesta (contrabanda cu anabolizante efectuata cu un microbuz…

- Saptamina trecuta, ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca nu a recepționat o solicitare privind realizarea vreunui vlog de la sediul Ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa. Astazi, insa ministerul anunța ca a emis o circulara prin care a indicat ca sediile misiunilor…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat miercuri Occidentul - UE si SUA - pentru ca, in opinia sa, acesta continua sa se amestece in afacerile interne ale Republicii Moldova, referindu-se la o recenta luare de pozitie a ambasadorului SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan, fata de evolutia situatiei…

- Rusia a venit cu o reacție la declarațiile ambasadorului UE in Republica Moldova Peter Michalko privind activitatea Consiliului Audiovizual. Intr-un comunicat de presa publicat pe 26 februarie, Ministerul de Externe de la Moscova califica acțiunea drept „imixtiune in treburile inerne ale Moldovei” și…

- CHIȘINAU, 17 feb – Sputnik. Premierul interimar, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Aureliu Ciocoi, a avut miercuri o intrevedere cu președintele in exercițiu al OSCE și ministru al Afacerilor Externe al Suediei, Ann Linde. Cei doi au abordat chestiuni ce țin de reglementarea…