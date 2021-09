Stiri pe aceeasi tema

- Membrii PSD din comisiile de Aparare și Sanatate din Camera Deputaților au transmis luni o convocare oficiala catre șefii Direcției Generale a Poliției Municipiului București și ai Direcției de Sanatate Publica, pentru a da explicații cu privire la circumstanțele organizarii și desfașurarii congresului…

- Florin Cițu, noul președinte al PNL, a declarat, duminica la Romexpo, unde are loc Consiliul Național ca cei care l-au susținut pe Ludovic Orban in alegerile interne iși vor gasi locul in partid și pe viitor, iar de luni PNL iși va uni forțele impotriva PSD. Legat de demisia lui Orban din funcția de…