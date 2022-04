O tanara, in varsta de 22 de ani, din Ucraina a depus plangere la Poliție impotriva starețului unei manastiri din Maramureș, pe care il acuza ca ar fi agresat-o sexual in perioada in care a fost cazata acolo. Politistii si procurorii au deschis o ancheta. ”Ieri, 17 aprilie, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati […] The post Ancheta in Maramures. O refugiata din Ucraina acuza ca a fost agresata sexual in timp ce era cazata la o manastire appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .