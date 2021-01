Stiri pe aceeasi tema

- Moartea cațelului tenorului Andrea Bocelli, 62 de ani, a declanșat o ancheta in Italia. Procuratura din Tempio a deschis, joi, o investigație fața de persoane necunoscute cu privire la moartea cainelui Pallina, care s-a inecat in luna august 2020 in mare, informeaza agenția Ansa. citata de Mediafax…

- Sistemul SUMAL va deveni functional la sfarsitul lunii, pe 31 ianuarie, a declarat, luni seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, relateaza Agerpres. "Vine SUMAL-ul, vine un program informativ la care s-a lucrat foarte mult anul trecut, care este in ultima etapa de testare…

- Procurorii croați au deschis o ancheta dupa cutremurul puternic care a avut loc recent in Petrinja, Croația. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca neglijența și corupția sunt cauze ale distrugerilor provocate de seismul care a avut loc langa Zagreb. Procuratura croata anti-coruptie a deschis o…

- Seful PNL Iasi, Costel Alexe, se declara surprins de acuzatiile formulate de DNA privind luarea de mita. De asemenea, fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, spune ca are incredere in justitie.

- Procuratura braziliana a deschis o ancheta cu privire la petrecerea pe care ar organiza-o Neymar la vila sa din apropiere de Rio de Janeiro, in contextul crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus, informeaza AFP, informeaza News.ro. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații…

- Emil Abrudan, in varsta de 90 de ani, din Cluj-Napoca, dat disparut in cursul zilei de 3 decembrie, a fost gasit in dimineața zilei de 4 decembrie inecat. Cadavrul barbatului plutea pe Someșul Mic, in cartierul clujean Grigorescu. Clujeanul a fost dat disparut de catre familie in 25 noiembrie. Poliția…

- Seful securitatii globale a corporatiei Apple este inculpat într-un dosar de mita în California, conform rechizitoriului publicat luni, transmit dpa și CNN. Printre alti suspecti se numara si un ajutor de serif, iar obiectul cazului este un „cadou” în valoare de…

- Crima anunțata la Procuratura dupa 24 de ore. Totul s-a petrecut in orasul Sacele, județul Brașov. Evenimentul șocant s-a petrecut in weekend, atunci cand o femeie a strazii a fost gasita moarta in scara unui bloc din cartierul sacelean Electroprecizia. Deși, inițial, s-a luat in calcul varianta unui…