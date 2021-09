Anchetă în India. Fetițe goale, trimise pe stradă în procesiune să aducă ploaia Dupa multe reacții din partea utilizatorilor de internet, comisia naționala pentru protecția drepturilor copiilor din India a solicitat deschiderea unei anchete. O duzina de minore dezbracate au marșaluit in public intr-un mic sat din India centrala, afectata de seceta, pentru a invoca ploaia. Un videoclip al acestei procesiuni a fost postat pe rețelele de socializare. Este vorba de […] The post Ancheta in India. Fetițe goale, trimise pe strada in procesiune sa aduca ploaia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

