Anchetă în Grecia, după distribuirea unor imagini cu polițiști lovind cu bastonul un tânăr culcat la pământ Parchetul din Atena a ordonat luni o ancheta preliminara a doua zi dupa difuzarea de imagini pe retelele de socializare care aratau o interventie în forta a politiei într-o suburbie a capitalei elene, în timpul unui control pentru respectarea masurilor de izolare, informeaza AFP, citata de Agerpres.



Obiectivul anchetei este "examinarea posibilelor fapte penale comise de politisti", s-a aflat de la o sursa judiciara.



Duminica dupa-amiaza, imaginile în care un tânar culcat la pamânt era lovit cu bastonul de catre un politist

Sursa articol: hotnews.ro

