Anchetă în Gorj, după ce un tânăr s-a electrocutat în timp ce efectua lucrări la rețeaua electrică la Unitatea Militară din Târgu Cărbunești Tanarul de 23 de ani era angajat al unei societați comerciale din Gorj și s-a electrocutat in timp ce efectua verificari la rețeaua electrica a Unitații Militare din Targu Carbunești. Poliția a deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si nerespectarea masurilor privind sanatatea si securitatea in munca. Incidentul a avut loc, vineri, in Targu Carbunești. Tanarul de 23 de ani lucra in cadrul firmei tatalui sau. Acesta a fost chemat sa faca verificari la rețeaua electrica interioara a Unitații Militare Targu Carbunesti și ar fi atins din greșeala firele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

