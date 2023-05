Stiri pe aceeasi tema

- Patru adolescenți au fost reținuți sambata, la Berlin, la patru zile dupa uciderea unui barbat intr-o parcare de la marginea capitalei germane. Doi dintre tinerii puși sub acuzare in acest caz sunt copiii victimei, relateaza presa germana. Potrivit publicației „Tagesspiegel”, victima, un barbat in…

- O ancheta a fost deschisa in Germania dupa ce o jurnalista rusa si o militanta care au participat la o conferinta la Berlin au raportat probleme de sanatate putand duce la suspiciunea de otravire, a indicat politia judiciara citata duminica in saptamanalul Welt am Sonntag, scrie AFP. „A fost deschis…

- O ancheta a fost deschisa in Germania dupa ce o jurnalista rusa si o militanta care au participat la o conferinta la Berlin au raportat probleme de sanatate putand duce la suspiciunea de otravire, a indicat politia judiciara citata duminica in saptamanalul Welt am Sonntag, scrie AFP, citat de Agerpres."A…

- Noua state membre ale Uniunii Europene au lansat joi o initiativa vizand reformarea procesului decizional al UE in materie de aparare si de politica externa, un subiect care divizeaza de mult vreme blocul comunitar, transmite AFP, preluata de Agerpres. Reunite intr-un “grup de prieteni”, cele noua state…

- Marcela Paladi, tanara de 25 de ani care a ramas fara picioare in urma accidentului de pe viaduct, a plecat in Germania pentru a primi proteze de ultima generație. Cel puțin așa reiese din ultima postare facuta de fata pe o rețea de socializare Amintim ca accidentul in urma caruia Marcela Paladi a ramas…

- Ministerul de Interne al Germaniei examineaza toate componentele chineze care sunt deja instalate in reteaua 5G a tarii, a declarat duminica ministrul Nancy Faeser, in timp ce Berlinul isi reevalueaza relatia cu principalul partener comercial, China, transmite Reuters, relateaza News.ro.”Trebuie…

- In urma protestelor fermierilor polonezi impotriva importurilor libere de cereale ucrainene care au distorsionat piata, guvernul de la Varsovia va crea o comisie de ancheta ce va investiga posibile fraude in operatiunile de import, relateaza joi agentia DPA.

- Regele Charles s-a adresat membrilor legislativului german, fiind primul monarh britanic care ține un discurs in Bundestag. Regele Charles și Regina-consoarta, Camilla, sunt in a doua zi a vizitei de stat pe care o fac in Germania.