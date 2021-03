Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a fost deschisa in Franta pentru a determina cauzele mortii unui student la medicina la cateva zile dupa ce a fost vaccinat impotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca, au anuntat marti autoritatile sanitare, citate de France Presse.

- Franta va relua vineri vaccinarile impotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca, dupa anuntul autoritatilor farmaceutice europene care il considera ca fiind ''sigur si eficient'', a anuntat joi premierul Jean Castex, relateaza AFP. ''Voi fi vaccinat maine cu acest vaccin pentru a…

- Ministrul australian al sanatații Greg Hunt a fost internat in spital la doua zile dupa ce a fost vaccinat anti-Covid, fiind suspectat ca ar suferi de o infecție, informeaza hotnews . Demnitarul este așteptat sa se recupereze complet cat de curand, a transmis cabinetul sau, fara a da insa detalii legate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.755 vaccinuri (70 Moderna), (561 AstraZeneca), restul de la Pfeizer. In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 175 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, …