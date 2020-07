Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile unor temperaturi crescute, mușchii respiratorii sint stresați, ceea ce „scurteaza” respirația, iar asta faciliteaza acumularea caldurii in corp, spun cercetatorii. Respirația devine mai greoaie, iar in lipsa unei hidratari regulate, exista riscul deshidratarii. Cu o masca, in special de…

- Este alerta in Romania. Pe piața au ajuns maști periculoase, in plina stare de alerta, cand romanii sunt obligați sa le poarte in spații inchise. Organizația pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra unor alerte emise de Polonia și Belgia, legate de maști de protecție care pot fi periculoase…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 78,3% in luna aprilie 2020, comparativ cu aceeași perioada din 2019. Este cel mai mare declin inregistrat de la debutul publicarii datelor statistice in 1990, anunța Asociatia Constructorilor…

- Care sunt tipurile de masti chirurgicale neconforme, potrivit InfoCons Masca de filtru de particule – Este vorba despre masti de protectie marca Likelove, iar denumirea de pe ambalaj este "Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator". Potrivit Asociatiei de protectie a consumatorilor, tipul/numarul…

- Piața auto europeana a inregistrat un declin puternic de 26% in primele trei luni ale anului, ca urmare a restricțiilor de circulație care au fost impuse in cele mai multe țari incepand din luna martie. Chiar daca aproape toți producatorii au inregistrat scaderi, exista și constructori care au reușit…

- Israelienii au organizat un protest ca la carte in Tel Aviv impotriva premierului Benjamin Netanyahu. Cetațenii au respectat toate masurile impuse de autoritați impotriva coronavirusului. Piața din inima orașului Tel Aviv a fost atent marcata cu creta. La fiecare 2 metri, distanța recomandata dintre…

- In martie, piata din Italia a scazut cu 85-, cea din Franta cu 72-, cea din Spania cu 69- iar Austria, cu 67-. La polul opus, piata din Finlanda s-a contractat cu 1-, iar cea din Suedia, cu 9-. In cazul Romaniei, deprecierile au ajunss la 32-. In UE s-au inmatriculat 567.000 de masini noi, fata de peste…

- Danemarca s-a alaturat Austriei si devine a doua tara din Europa care anunta o relaxare treptata a masurilor impuse pentru a incetini raspandirea noului coronavirus. Decizia a fost luata in contextul...