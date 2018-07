Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 mai, in jurul orei 17:40, pe raza DJ 107 L, in afara localitații Sandulești, a avut loc un accident de circulație produs pe fondul consumului de alcool. Conform primelor verificari, un barbat, de 46 de ani, din Sandulești, in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 107 L, dinspre Turda…

- Un elicopter s-a prabușit langa Turda, județul Cluj. Aparatul de zbor de mici dimensiuni, folosit pentru activitați agricole, s-a prabușit, miercuri, in apropierea unui deal. UPDATE 12:25: Una dintre cele doua persoane aflate in elicopter va fi transportata la spital pentru investigații suplimentare.…

- Prin intermediul unui apel la 112, s-a anuntat astazi, 23 mai, ca un elicopter de mici dimensiuni, utilizat la activitati agricole, s-a prabusit in zona unui deal de pe raza municipiului Turda, județul Cluj. La fața locului au intervenit de urgența o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare…

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a dispus verificari in cazul unor politisti acuzati ca ar fi agresat un adolescent in momentul in care au incercat sa il imobilizeze. Baiatul a fost implicat intr-un conflict, iar politistii l-au imobilizat si l-au incatusat, incidentul fiind…

- Se fac verificari, dupa recenta marturie a unui barbat ajuns in popasul din localitatea ialomiteana Sinesti, de pe DN2 (E85). “Exista o ancheta interna la nivelul IPJ Ialomita si la nivelul Politiei Sinesti”, a anuntat, joi, Carmen Dan, ministrul precizand totodata ca seful Politiei Romane va fi cel…

- Autoritatea Aeronautica s-a autosesizat și a deschis o ancheta in cazul elicopterului din Mamaia, dupa doua zile de la incident. Un taximetrist a fost lovit de un panou luat de curentul de aer cauzat de elicea elicopterului, care a aterizat in parcarea unui club din Mamaia, weekend-ul trecut, iar imaginile…

- Incidentul cu elicopterul care a ratat aterizarea si a creat panica la un club de fite de pe litoral a ajuns in atentia autoritatilor. Se pare ca elicopterul apartine unei firme detinute de un cunoscut om de afaceri din Mangalia, fost director al Directiei Regionale de Drumuri si poduri Constanta. …

- Avocatul Poporului a demarat o ancheta in cazul unui baiat de 16 ani care ar fi incercat sa se sinucida la un centru de plasament chiar in ziua de Paste. Ancheta vizeaza o posibila incalcarea articolelor din Constitutie care prevad ocrotirea minorilor.