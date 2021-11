Anchetă în cazul unui militar care a împușcat câinele unui vecin Un plutonier adjunct principal de la Centrul Militar Județean Suceava a fost trimis in judecata recent de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iași, pentru doua infracțiuni legate de uz de arma fara drept și impușcarea cainelui unui vecin. Cristian Pustiu este vanator autorizat, deținator de arma. In ziua de 7 august a.c. și-a pierdut cumpatul și a descarcat arma intr-un loc public. Incidentul s-a petrecut la Boroaia, unde locuiește militarul. Acesta ar fi folosit arma de vanatoare pentru a impușca un caine de talie mica, al unui vecin. Militarul ar fi tras de pe proprietatea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

