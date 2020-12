Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani au declansat o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa in cazul soferului impuscat mortal de politisti, dupa ce nu a oprit la semnalele acestora, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, prim-procurorul Parchetului…

- Politistii din Botosani care au impuscat mortal un sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele acestora au actionat ireprosabil, au declarat reprezentantii Sindicatului Europol. Intr-o postare pe Facebook, sindicalistii care apara interesele politistilor sustin ca barbatul de 34 de ani,…

- Barbatul care a fost impuscat joi de politisti, dupa ce a refuzat sa opreasca masina la semnalele acestora, a decedat. Potrivit medicului Georgiana Lazar de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Mavromati, barbatul de 34 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate la fata…

- Un barbat a fost impuscat joi de un agent de politie, dupa ce a refuzat sa opreasca masina la semnalele unor echipaje aflate in urmarirea sa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, echipajul de politie de…

- Barbatul care a amenintat trecatorii cu o arma in orasul Avignon, fiind impuscat de politie, facea parte dintr-o grupare de extrema dreapta islamofoba, a confirmat politia franceza. incidentul s-a produs in cursul zilei de joi, dupa atacul de la bazilica Notre-Dame din Nisa, in care un migrant tunisian…

- Politistii au impuscat mortal un barbat in localitatea Montfavet, in apropiere de orasul Avignon, din sudul Frantei, dupa ce acesta amenintase trecatorii cu o arma, a declarat politia, care a confirmat relatarile aparute anterior in mass media, transmite Reuters. Potrivit postului de radio francez Europe…

- La scurt timp dupa atacul asupra bazilicii Notre-Dame din Nisa in aceasta dimineata, au avut loc inca doua atacuri cu cutitul. Primul la Avignon, unde politistii au ucis un om care i-a amenintat cu un cutit. La cateva mii de kilometri distanta, a fost vizat si consulatul francez din Arabia Saudita.…

- Un barbat de 64 de ani a murit in aceasta dimineața, dupa ce a fost impușcat la o partida de vanatoare, informeaza presa locala.Cazul a fost semnalat la 112 de un barbat, care a anunțat ca in zona Sighet, "La Lopeți", este un barbat impușcat cu multiple plagi, instabil și cu semne vitale extrem…