- Procurorii de la Parchetul General au extins ancheta in cazul politistului Eugen Stan, arestat pentru fapte de pedofilie. Astfel, barbatul este acuzat de alte patru fapte de agresiune, fiind vorba despre trei minori si un adult, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.Faptele de care este ...

- Chestorul de Politie Marius Voicu, aflat printre cei 18 politisti vizati de ancheta referitoare la modul de actiune in cazul politistului Eugen Stan, a devenit director general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, anunta Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva.

