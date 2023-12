Stiri pe aceeasi tema

- Ce ipoteze iau in calcul anchetatorii dupa incendiul de la Taverna Racilor din SnagovS-a deschis dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa incendiul de la Taverna Racilor din Snagov. Localul controversatului om de afaceri Pescobar nu avea autorizație de securitate la incendiu și nici asigurare.…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in mai multe judete, la persoane suspectate ca au folosit 160 de carti de identitate false si peste 70 de documente reale pentru a contracta credite online, provocand un prejudiciu de peste un milion de lei. ”La data de 11 octombrie…

- Din București și pana in pensiunile agroturistice din varf de munte, romanii se confrunta tot mai mult cu o problema careia cu greu i se gasește o rezolvare. Oamenii sunt tot mai disperați și cauta soluții, insa miracolele intarzie. Invazia ploșnițelor de pat, insecte care se hranesc cu sange și infesteaza…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Madalina-Sorina Vlangar, a precizat, marti, in cazul Laurei Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, cauza decesului a fost stabilita ca fiind “asfixia mecanica prin inec, fara urme de violenta”. Anchetatorii iau in calcul fie un act suicidal, fie un accident,…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar penal in cazul navei care a explodat, miercuri dimineata, in zona Sulina. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar de urmarire penala in rem pentru distrugerea ori avarierea unei nave ori a incarcaturii acesteia,…