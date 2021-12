Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar si pentru operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept, in cazul copilului de 8 ani, ranit dupa ce i-a explodat o petarda in mana, a informat, miercuri seara, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore in cazul incendiului de la Constanța, in care au ars 35 de apartamente și 37 de mașini, a anuntat joi seara Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, citat de Digi24 . IPJ Constanța informeaza ca in urma cercetarilor desfașurate de polițiști…

- Politistii vranceni au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce o femeie in varsta de 50 de ani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, in timp ce matura o strada din municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In noaptea de duminica spre luni,…

- Mai multe autoturisme au fost distruse, precum si fereastra unui imobil, dupa ce o persoana neidentificata inca ar fi tras la intamplare cu un pistol tip airsoft pe o strada din municipiul Constanta, in timpul noptii, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean, citat de Digi24 . Politistii au…

- La data de 21.11.2021, in jurul orei 17:05, politistii Formațiunii Rutiere Brad au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din comuna Crișcior, care conducea un autoturism pe DJ 742 B, in comuna Blajeni. Cel aflat la volan a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea…

- Politistii tulceni au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce marti seara un barbat din comuna Ciucurova a fost gasit mort pe o strada din orasul Tulcea, a anuntat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, citat…

- Politistii au intocmit un dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente dupa ce pe o retea sociala a aparut un clip in care un barbat este batut de un altul in curtea Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Tulcea. In videoclipul facut public un…