Stiri pe aceeasi tema

- Misterul cadavrelor de la fabrica de ciment din Bucuresti continua. Anchetatorii studiaza imagini, pentru a gasit indicii, asta pentru ca paznicii au fost filmati cu cateva ore inainte sa moara. Cei doi barbati gasiti fara suflare in firma de pe bulevardul Timisoara ar fi murit, potrivit primelor cercetari…

- Doi paznici de la o fabrica de ciment din Bucuresti au fost omorati si infasurati in folii de plastic. Descoperirea socanta a fost facuta in aceasta dimineata, atunci cand cei doi barbati nu s-au mai prezentat la schimbul de tura, potrivit libertatea.ro. Politia Capitalei a confirmat incidentul…

- Doi barbati in varsta de 52 de ani, respectiv 65 de ani, au fost gasiti morti in incinta unei fabrici de ciment pe Bulevardul Timisoara din Capitala, relateaza Romania TV. Cei doi lucrau ca paznici ai fabricii si au fost gasiti decedati si impachetati in folii de plastic. La fata locului au ajuns la…

- Doi barbati in varsta de 52 de ani, respectiv 65 de ani, au fost gasiti morti in incinta unei fabrici de ciment pe Bulevardul Timisoara din Capitala. Cei doi lucrau ca paznici ai fabricii si au fost gasiti decedati si impachetati in folii de plastic. Ancheta a fost preluata de catre Parchetul de pe…

- Doi barbati au fost gasiti morti, luni. La fata locului au ajuns la ofiterii de la Serviciul Omoruri din Politia Capitalei care au demarat cercetarile pentru a stabili ce s-a intamplat.

- Politistii si procurorii au demarat, luni, o ancheta, dupa ce doi barbati au fost gasiti decedati pe Bulevardul Timisoara din Capitala. Victimele au fost identificate, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- Politistii si procurorii au demarat, luni, o ancheta, dupa ce doi barbati au fost gasiti decedati pe Bulevardul Timisoara din Capitala. Victimele au fost identificate, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei…

- Politistii si procurorii au demarat, luni, o ancheta, dupa ce doi barbati au fost gasiti decedati pe Bulevardul Timisoara din Capitala. Victimele au fost identificate, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei…