Autoritatile iraniene au eliberat pentru moment doar doua vize de intrare in Iran reprezentantilor canadieni asteptati pe teritoriul sau dupa prabusirea avionului Boeing 737 al unei companii ucrainene miercuri in apropiere de Teheran, tragedie aeriana soldata cu 176 de victime, intre care majoritatea canadieni si iranieni, a indicat vineri ministrul canadian de externe, citat de AFP.



"Speram ca celelalte vize vor fi aprobate in curand cu scopul ca noi sa putem incepe sa furnizam servicii consulare, sa ajutam la identificarea victimelor si sa facem parte din ancheta", a scris Francois-Philippe…