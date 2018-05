Ancheta in Capitala. Copilas mort dupa ce ar fi mancat shaorma

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de gradul zero in Capitala, dupa ce un copil a murit, iar parintii acestuia au ajuns la spital, in stare grava, din cauza unei substante otravitoare care se afla in mancarea cumparata de la o shaormerie. Miercuri seara o familie au mers la un celebru fast-food din zona Vergului pentru a-si potoli…

- Primele rezultate ale probelor prelevate din produsele alimentare sunt negative, in cazul copilului care a decedat dupa ce ar fi mancat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucuresti, iar in urma controlului la unitatea respectiva nu s-au gasit deficiente atat de grave care sa conduca la o situatie…

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.

- Un copil de 3 ani și jumatate a murit la spitalul Matei Balș din Capitala, unde a ajuns in stare grava, dupa ce a mancat shaorma cu parinții la un fast food din sectorul 6. Joi dimineata, copilul a fost de urgenta la spitalul de boli infectioase, dar, din pacate, medicii nu au mai ...

- Se fac verificari, dupa recenta marturie a unui barbat ajuns in popasul din localitatea ialomiteana Sinesti, de pe DN2 (E85). “Exista o ancheta interna la nivelul IPJ Ialomita si la nivelul Politiei Sinesti”, a anuntat, joi, Carmen Dan, ministrul precizand totodata ca seful Politiei Romane va fi cel…

- Uimiti sa vada cum arata baietelul lor, dupa ce il lasasera la gradinita in grija unei educatoare, parintii unui baietel din Gorj s-au crucit. N-au lasat lucrurile asa, ci au reclamat situatia responsabililor, asteptand sa se ia masuri. Totul s-a intamplat la gradinita din cadrul liceului Tehnologic…